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Динамо заявило на новый сезон УПЛ 6 молодых игроков

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Динамо заявило на новый сезон УПЛ 6 молодых игроков

Фото: ФК Динамо Київ

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"Динамо" заявило на новый сезон УПЛ еще шесть футболистов. Все игроки не старше 2006 года рождения и проходят по заявке "Б".

Это защитник Константин Губенко, полузащитники Александр Шевченко, Александр Пейкришвили, Владимир Озимай и Иван Андрейко, а также вингер Денис Жданов.

Пейкришвили киевляне купили у "Динамо" Тбилиси этим летом. Шевченко уже был в системе "Динамо", а последние 2 сезона играл за "Зарю" и "Ворсклу". Жданов перешел из "Днепра-1".

Вероятно, все заявленные футболисты будут играть за "Динамо" U-19.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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