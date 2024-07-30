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Динамо заявило на новый сезон УПЛ 6 молодых игроков
На всякий случай
Фото: ФК Динамо Київ
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Это защитник Константин Губенко, полузащитники Александр Шевченко, Александр Пейкришвили, Владимир Озимай и Иван Андрейко, а также вингер Денис Жданов.
Пейкришвили киевляне купили у "Динамо" Тбилиси этим летом. Шевченко уже был в системе "Динамо", а последние 2 сезона играл за "Зарю" и "Ворсклу". Жданов перешел из "Днепра-1".
Вероятно, все заявленные футболисты будут играть за "Динамо" U-19.
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