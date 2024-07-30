Динамо заявило на новый сезон УПЛ 6 молодых игроков

" Динамо " заявило на новый сезон УПЛ еще шесть футболистов. Все игроки не старше 2006 года рождения и проходят по заявке "Б".

Это защитник Константин Губенко, полузащитники Александр Шевченко, Александр Пейкришвили, Владимир Озимай и Иван Андрейко, а также вингер Денис Жданов.

Пейкришвили киевляне купили у "Динамо" Тбилиси этим летом. Шевченко уже был в системе "Динамо", а последние 2 сезона играл за "Зарю" и "Ворсклу". Жданов перешел из "Днепра-1".

Вероятно, все заявленные футболисты будут играть за "Динамо" U-19.