Киев, но не Левый Берег. Заря определилась с домашним стадионом на сезон

"Заря" определилась с домашним стадионом на сезон УПЛ 2024/25,

Как сообщил пресс-атташе луганского клуба Максим Поваров, "Заря" будет проводить домашние матчи в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

"Мы будем проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского", - сообщил представитель "Зари".

Таким образом, "черно-белые" стартуют в новом сезоне поединком против "Ингульца" 4 августа. Эта встреча состоится на стадионе "Динамо".

Напомним, что в прошлом сезоне "Заря" принимала соперников на стадионе "Левый Берег". Но сейчас это стало невозможным - как сообщил президент одноименного клуба Николай Лавренко, здесь из других клубов УПЛ будет играть исключительно "Шахтер", с которым наладилось некоторое стратегическое партнерство.