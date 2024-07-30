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Киев, но не Левый Берег. Заря определилась с домашним стадионом на сезон
Луганчане будут играть на стадионе Динамо
Фото: ФК Динамо Киев
"Заря" определилась с домашним стадионом на сезон УПЛ 2024/25,
Как сообщил пресс-атташе луганского клуба Максим Поваров, "Заря" будет проводить домашние матчи в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского.
"Мы будем проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского", - сообщил представитель "Зари".
Таким образом, "черно-белые" стартуют в новом сезоне поединком против "Ингульца" 4 августа. Эта встреча состоится на стадионе "Динамо".
Напомним, что в прошлом сезоне "Заря" принимала соперников на стадионе "Левый Берег". Но сейчас это стало невозможным - как сообщил президент одноименного клуба Николай Лавренко, здесь из других клубов УПЛ будет играть исключительно "Шахтер", с которым наладилось некоторое стратегическое партнерство.
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