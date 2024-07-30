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Левый Берег отгрузил Минаю уже третий сухой гол в финальном матче за УПЛ. ВИДЕО
Кажется, это все
instagram.com/fc_liviybereh
"Левый Берег" и "Минай" проводят финальный матч "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в УПЛ.
В первом тайме «Левый Берег» довольно неожиданно отгрузил закарпатцам два гола, а после перерыва положил и третий – отличился на 65-й минуте Николай Когут.
3:0, и кажет это все для "Миная".
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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