Левый Берег отгрузил Минаю уже третий сухой гол в финальном матче за УПЛ. ВИДЕО

"Левый Берег" и "Минай" проводят финальный матч "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в УПЛ.

В первом тайме «Левый Берег» довольно неожиданно отгрузил закарпатцам два гола, а после перерыва положил и третий – отличился на 65-й минуте Николай Когут.

3:0, и кажет это все для "Миная".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.