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Тренер Левого Берега Первак: Сегодня мы празднуем, возможно, только завтра поймем, что мы натворили

Премьер-лига
Обновлено

Левый Берег вышел в УПЛ

Тренер Левого Берега Первак: Сегодня мы празднуем, возможно, только завтра поймем, что мы натворили

fclb.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал выход своей команды в УПЛ после победы над "Минаем" (3:0).

“Минай" нас не удивил. Мы увидели протокол, увидели их разминку, и тоже начали перестраиваться, прежде всего, в обороне. Все вышло в соответствии с нашим планом. Правда, в план не входило то, что игрок "Миная" попадет нам в перекладину. Игра была тяжелой, обе команды хотели выиграть.

Мы счастливы. Сегодня мы празднуем, возможно, только завтра поймем, что мы натворили. Теперь нужно много работать. Инфраструктура у нас идеальна, это все понимают, но работы очень много. Скоро уже играть надо.

Планируем ли усиливаться? Конечно, да. Дергаться не будем, но усиление нужно”, – сказал Первак в интервью УПЛ ТВ.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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