Шулянский продлил контракт с Александрией

" Александрия " объявила о продлении контракта с 23-летним полузащитником Артемом Шулянским.

Новое соглашение сторон рассчитано на 3 года - до 31 мая 2027 года.

Шулянский дебютировал за "Александрию" 25 августа 2022 года в выездном матче против "Ингульца" (1:2).

В составе команды в УПЛ Артем провел 44 матча, забив 6 голов. Еще 2 матча он провел в Кубке Украины.