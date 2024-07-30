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Шулянский продлил контракт с Александрией
Еще на три года
fco.com.ua
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Новое соглашение сторон рассчитано на 3 года - до 31 мая 2027 года.
Шулянский дебютировал за "Александрию" 25 августа 2022 года в выездном матче против "Ингульца" (1:2).
В составе команды в УПЛ Артем провел 44 матча, забив 6 голов. Еще 2 матча он провел в Кубке Украины.
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Источник:ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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