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Шулянский продлил контракт с Александрией

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Шулянский продлил контракт с Александрией

fco.com.ua

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"Александрия" объявила о продлении контракта с 23-летним полузащитником Артемом Шулянским.

Новое соглашение сторон рассчитано на 3 года - до 31 мая 2027 года.

Шулянский дебютировал за "Александрию" 25 августа 2022 года в выездном матче против "Ингульца" (1:2).

В составе команды в УПЛ Артем провел 44 матча, забив 6 голов. Еще 2 матча он провел в Кубке Украины.

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ФК Александрия Артём Шулянский
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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