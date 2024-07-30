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Александрия подпишет под Вторую лигу трех хавбеков Днепра-1
Горожане собирают перспективную молодежь
Фото: fco.com.ua
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Как сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас, это Даниил Хан, Илья Баденко и Али Халилов.
Все три хавбека выступают за украинские юниорские национальные команды. На контрактах раньше были у "Днепра-1", выступая на молодежном уровне.
На игроков возлагаются большие надежды в контексте выступлений "Александрии-2" во Второй лиге.
Ранее была информация, что Хан проходил просмотр в "Динамо", но не подошел киевлянам.
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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