Александрия подпишет под Вторую лигу трех хавбеков Днепра-1

" Александрия " подпишет трех игроков различных юношеских сборных Украины.

Как сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас, это Даниил Хан, Илья Баденко и Али Халилов.

Все три хавбека выступают за украинские юниорские национальные команды. На контрактах раньше были у "Днепра-1", выступая на молодежном уровне.

На игроков возлагаются большие надежды в контексте выступлений "Александрии-2" во Второй лиге.

Ранее была информация, что Хан проходил просмотр в "Динамо", но не подошел киевлянам.