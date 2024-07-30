  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия подпишет под Вторую лигу трех хавбеков Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия подпишет под Вторую лигу трех хавбеков Днепра-1

Премьер-лига

Горожане собирают перспективную молодежь

Александрия подпишет под Вторую лигу трех хавбеков Днепра-1

Фото: fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" подпишет трех игроков различных юношеских сборных Украины.

Как сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас, это Даниил Хан, Илья Баденко и Али Халилов.

Все три хавбека выступают за украинские юниорские национальные команды. На контрактах раньше были у "Днепра-1", выступая на молодежном уровне.

На игроков возлагаются большие надежды в контексте выступлений "Александрии-2" во Второй лиге.

Ранее была информация, что Хан проходил просмотр в "Динамо", но не подошел киевлянам.

По теме
yellow-arrow
Левый Берег впервые в истории сыграет в элите украинского футбола
yellow-arrow
Шулянский продлил контракт с Александрией
yellow-arrow
Киев, но не Левый Берег. Заря определилась с домашним стадионом на сезон
ФК Александрия СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости