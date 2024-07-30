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Левый Берег впервые в истории сыграет в элите украинского футбола
Команда за 8 лет добралась до УПЛ
instagram.com/fc_liviybereh
"Левый Берег"
Команда из Киевской области впервые в истории будет играть в элитном дивизионе украинского футбола.
Клуб был создан в 2017 году, а профессиональный статус получил с сезона 2021/22.
В прошлом сезоне "Левый Берег" финишировал 3-м в Первой лиге и получил право на переходные матчи, в которых уступил "Оболони" (0:1 и 1:1).
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