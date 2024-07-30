Левый Берег впервые в истории сыграет в элите украинского футбола

"Левый Берег" обыграл в финале "турнира четырех" "Минай" (3:0) и классифицировался в УПЛ.

Команда из Киевской области впервые в истории будет играть в элитном дивизионе украинского футбола.

Клуб был создан в 2017 году, а профессиональный статус получил с сезона 2021/22.

В прошлом сезоне "Левый Берег" финишировал 3-м в Первой лиге и получил право на переходные матчи, в которых уступил "Оболони" (0:1 и 1:1).