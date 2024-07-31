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Хавбек Черноморца повредил "кресты" и перенес операцию
Судя по всему, Артем Присяжнюк выбыл надолго
t.me/ChernomoretsOdessa
Полузащитник "Черноморца" Артем Присяжнюк получил серьезную травму.
Хавбек на тренировке повредил крестообразные связки и перенес операцию.
О сроке восстановления клуб не сообщает. Обычно после такой травмы он составляет не менее полугода.
Напомним, что 19-летний Присяжнюк в прошлом сезоне провел 7 матчей за "Черноморец" в УПЛ без результативных действий.
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Источник:ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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