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Хавбек Черноморца повредил "кресты" и перенес операцию

Премьер-лига

Судя по всему, Артем Присяжнюк выбыл надолго

Хавбек Черноморца повредил "кресты" и перенес операцию

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Артем Присяжнюк получил серьезную травму.

Хавбек на тренировке повредил крестообразные связки и перенес операцию.

О сроке восстановления клуб не сообщает. Обычно после такой травмы он составляет не менее полугода.

Напомним, что 19-летний Присяжнюк в прошлом сезоне провел 7 матчей за "Черноморец" в УПЛ без результативных действий.

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Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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