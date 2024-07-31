Хавбек Черноморца повредил "кресты" и перенес операцию

Полузащитник "Черноморца" Артем Присяжнюк получил серьезную травму.

Хавбек на тренировке повредил крестообразные связки и перенес операцию.

О сроке восстановления клуб не сообщает. Обычно после такой травмы он составляет не менее полугода.

Напомним, что 19-летний Присяжнюк в прошлом сезоне провел 7 матчей за "Черноморец" в УПЛ без результативных действий.