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Кривбасс опубликовал заявку на сезон УПЛ 2024/25
В списке - 26 игроков
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" объявил официальную заявку футболистов на сезон УПЛ 2024/2025. 4 вратаря, 7 защитников, 11 полузащитников, 4 форварда.
Вратари: Андрей Клищук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко.
Защитники: Александр Романчук, Тимур Стецков, Андрей Понедельник, Александр Драмбаев, Рафаэль Бандейра, Иван Дибанго, Бакари Конате.
Полузащитники: Клим Приходько, Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Артур Микитишин, Денис Кузык, Юрий Вакулко, Маттео Аморозо, Егор Твердохлеб, Максим Задерака, Жан По.
Нападающие: Оче Очовечи, Даниэль Соса, Олег Кожушко, Принс Аду.
Окно для заявок открыто до 6 сентября, поэтому возможны изменения.
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