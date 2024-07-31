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Кривбасс опубликовал заявку на сезон УПЛ 2024/25

Премьер-лига

В списке - 26 игроков

Кривбасс опубликовал заявку на сезон УПЛ 2024/25

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" объявил официальную заявку футболистов на сезон УПЛ 2024/2025. 4 вратаря, 7 защитников, 11 полузащитников, 4 форварда.

Вратари: Андрей Клищук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко.

Защитники: Александр Романчук, Тимур Стецков, Андрей Понедельник, Александр Драмбаев, Рафаэль Бандейра, Иван Дибанго, Бакари Конате.

Полузащитники: Клим Приходько, Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Артур Микитишин, Денис Кузык, Юрий Вакулко, Маттео Аморозо, Егор Твердохлеб, Максим Задерака, Жан По.

Нападающие: Оче Очовечи, Даниэль Соса, Олег Кожушко, Принс Аду.

Окно для заявок открыто до 6 сентября, поэтому возможны изменения.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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