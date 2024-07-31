Черноморец просматривает двух воспитанников Динамо - Источник

В "Черноморце" находятся два воспитанника "Динамо". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Главный тренер одесситов Александр Бабич просматривает игроков, которые получили футбольное образование в системе киевского клуба.

По информации источника, это 18-летний вингер Владислав Калин и 21-летний форвард Кирилл Попов (принадлежит "Колосу").

Согласно данным Transfermarkt, контракт Владислава с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Соглашение Кирилла с ковалевцами действует до 30 июня 2026 года.