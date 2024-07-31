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Бразильский центрбек проходит медосмотр в Карпатах

Премьер-лига
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Если все будет нормально, львовский клуб арендует игрока

Бразильский центрбек проходит медосмотр в Карпатах

фото из свободных источников

Новина українською

20-летний центральный защитник "Куритибы" Жан Педросо прибыл во Львов для подписания контракта с "Карпатами".

Как сообщает Sport.ua, сегодня бразилец будет проходить медосмотр в львовском клубе.

Если процедура пройдет нормально, "Карпаты" подпишут с футболистом арендный контракт на 1 год.

Педросо в прошлом сезоне он провел два матча в бразильской Серии В и четыре - в Лиге Паранаэнсе. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

Педросо - правша с неплохой антропометрией (рост игрока - 191 см). У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Бразилии (13 матчей, 2 гола): в ее составе Жан был чемпионом Южной Америки-2023. Он опасен на стандартах - так были забиты оба мяча на ЧМ (U-19).

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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