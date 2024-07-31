Палкин: Легионеры верят в Украину - для Шахтера очень важно предложить им безопасность

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал, почему и как клуб продолжает работать с легионерами в условиях войны.

"Мы подписали двух новых легионеров, одного из Туниса, а другого из Хорватии. Вернули Винисиуса Тобиаса, который был в аренде в "Реале", а также еще одного бразильского игрока, игравшего в нашем чемпионате (очевидно, речь о Педриньо – прим.). Для нас это очень важно, потому что это показывает что игроки-иностранцы доверяют нашему клубу.

Иностранные игроки верят в Украину, они верят, что могут играть даже в это время и могут показывать хорошие результаты. И, знаете, мы много общались с футболистами до того, как они приехали в Украину. Они читают новости и большинство из них, наверное, 99% – отрицательные. Но в любом случае, когда мы с ними разговариваем, мы должны показать им, что мы можем каким-то образом гарантировать им определенную безопасность и что мы делаем это хорошо.

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Для нашего клуба очень важно предложить эту безопасность. И поэтому у нас есть вполне положительные отзывы, особенно от легионеров. Например, на данный момент наша команда находится в отеле в Киеве в полном составе. И я верю и надеюсь, что нам удастся продолжать в том же духе", – сказал Палкин.