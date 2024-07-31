  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: Легионеры верят в Украину - для Шахтера очень важно предложить им безопасность
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Легионеры верят в Украину - для Шахтера очень важно предложить им безопасность

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер продолжает работать с легионерами и в условиях войны

Палкин: Легионеры верят в Украину - для Шахтера очень важно предложить им безопасность

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, почему и как клуб продолжает работать с легионерами в условиях войны.

"Мы подписали двух новых легионеров, одного из Туниса, а другого из Хорватии. Вернули Винисиуса Тобиаса, который был в аренде в "Реале", а также еще одного бразильского игрока, игравшего в нашем чемпионате (очевидно, речь о Педриньо – прим.). Для нас это очень важно, потому что это показывает что игроки-иностранцы доверяют нашему клубу.

Иностранные игроки верят в Украину, они верят, что могут играть даже в это время и могут показывать хорошие результаты. И, знаете, мы много общались с футболистами до того, как они приехали в Украину. Они читают новости и большинство из них, наверное, 99% – отрицательные. Но в любом случае, когда мы с ними разговариваем, мы должны показать им, что мы можем каким-то образом гарантировать им определенную безопасность и что мы делаем это хорошо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Для нашего клуба очень важно предложить эту безопасность. И поэтому у нас есть вполне положительные отзывы, особенно от легионеров. Например, на данный момент наша команда находится в отеле в Киеве в полном составе. И я верю и надеюсь, что нам удастся продолжать в том же духе", – сказал Палкин.

По теме
yellow-arrow
Бразильский центрбек проходит медосмотр в Карпатах
yellow-arrow
Павлов: Турнир четырех может сорвать тренировочный процесс, игроки будут уставшие и надо будет переносить игры
yellow-arrow
Полесье – Олимпия. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги конференций на 01.08.2024
Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ABC
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости