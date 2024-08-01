Два воспитанника Динамо находятся на просмотре в Черноморце

На просмотре в " Черноморце " находятся два воспитанника "Динамо".

Как сообщает ТаТоТаке, это 18-летний вингер Владислав Калин (в прошлом сезоне играл за команду "Динамо" U-19) и 21-летний форвард Кирилл Попов (принадлежит "Колосу").

Оба игрока являются воспитанниками академии киевлян.

Напомним, что летом после ухода Романа Григорчука возглавил Александр Бабич, которому приходится собирать практически новую команду, так как много игроков также покинули "Черноморец".