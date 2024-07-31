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Молния и молот Тора. ЛНЗ креативно представил новую форму на сезон. ФОТО, ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Вышло действительно креативно

Молния и молот Тора. ЛНЗ креативно представил новую форму на сезон. ФОТО, ВИДЕО

instagram.com/fclnz

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Черкасский ЛНЗ представил новую игровую форму на сезон 2024/2025 от технического партнера Macron.

И сделал это клуб довольно креативно, создав видео с отсылкой к герою вселенной Марвел – Тору.

В клубе добавили новый элемент – молнию, что, по мнению ЛНЗ, вполне логично.

"Молния символизирует стремительный выход команды в УПЛ и сразу крепкие позиции. Также молния – это сильная стихия над широким Днепром, который является визитной карточкой Черкасс", - говорится в заявлении клуба.

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Также креативно ЛНЗ подошел и к фотосессии с новой формой, в которой принял участие игроки команды.

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