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Официально: Карпаты подписали центрбека Педросо, у которого 13 матчей за сборную Бразилии U-20

Премьер-лига
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Усиление перед сезоном

Официально: Карпаты подписали центрбека Педросо, у которого 13 матчей за сборную Бразилии U-20

fckarpaty.org.ua

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"Карпаты" официально объявили о подписании 20-летнего бразильского центрального защитника "Куритибы" Жана Педросо.

Детали соглашения львовский клуб не раскрывает, хотя ранее СМИ писали об аренде на 1 год с возможным правом выкупа.

Педросо в прошлом сезоне он провел два матча в бразильской Серии В и четыре - в Лиге Паранаэнсе. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

Бразилец - правша с неплохой антропометрией (рост игрока - 191 см). У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Бразилии U-20 (13 матчей, 2 гола): в ее составе Жан был чемпионом Южной Америки-2023.

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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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