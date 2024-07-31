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Официально: Карпаты подписали центрбека Педросо, у которого 13 матчей за сборную Бразилии U-20
Усиление перед сезоном
fckarpaty.org.ua
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Детали соглашения львовский клуб не раскрывает, хотя ранее СМИ писали об аренде на 1 год с возможным правом выкупа.
Педросо в прошлом сезоне он провел два матча в бразильской Серии В и четыре - в Лиге Паранаэнсе. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.
Бразилец - правша с неплохой антропометрией (рост игрока - 191 см). У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Бразилии U-20 (13 матчей, 2 гола): в ее составе Жан был чемпионом Южной Америки-2023.
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