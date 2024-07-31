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Карпаты выкупили у Шахтера контракт Булезы

Премьер-лига
Обновлено

Защитник подписал с львовским клубом полноценный контракт

Карпаты выкупили у Шахтера контракт Булезы

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" оформили трансферный переход на постоянной основе защитника "Шахтера" Андрея Булезы.

В феврале "Карпаты" арендовали футболиста, а сейчас оформили полноценный переход.

При этом защитник пока что не провел за "львов" ни одного официального матча.

Читайте такжеУ Булезы разрыв "крестов". Он пропустит остаток сезона и Олимпиаду

Перед официальным дебютом за "Карпаты" Андрей получил повреждение в составе олимпийской сборной Украины и выбыл на длительный срок. Сейчас игрок вернулся к работе и работает по индивидуальной программе.

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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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