Карпаты выкупили у Шахтера контракт Булезы

" Карпаты " оформили трансферный переход на постоянной основе защитника "Шахтера" Андрея Булезы.

В феврале "Карпаты" арендовали футболиста, а сейчас оформили полноценный переход.

При этом защитник пока что не провел за "львов" ни одного официального матча.

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Перед официальным дебютом за "Карпаты" Андрей получил повреждение в составе олимпийской сборной Украины и выбыл на длительный срок. Сейчас игрок вернулся к работе и работает по индивидуальной программе.