Бразильский новичок Карпат: Это особенный момент, ведь семья моего прадедушки из Украины

20-летний бразильский центрбек Жан Педросо прокомментировал подписание контракта с львовскими "Карпатами".

"Я с детства увлекаюсь футболом. По позиции я являюсь центральным защитником, но при необходимости могу сыграть немного выше в полузащите или в качестве правого латераля.

Никогда раньше я не выступал за пределами Бразилии, но переход в "Карпаты" – особый момент, ведь семья моего прадедушки – из Украины. Я знаю, что Львов – очень красивый город.

Перед поездкой во Львов я общался со Стенио. Думаю, он поможет мне адаптироваться к новому коллективу. Очень рад возможности попробовать себя в "Карпатах", - рассказал Педросо.