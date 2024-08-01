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Бразильский новичок Карпат: Это особенный момент, ведь семья моего прадедушки из Украины
Интересный момент
fckarpaty.org.ua
20-летний бразильский центрбек Жан Педросо прокомментировал подписание контракта с львовскими "Карпатами".
"Я с детства увлекаюсь футболом. По позиции я являюсь центральным защитником, но при необходимости могу сыграть немного выше в полузащите или в качестве правого латераля.
Никогда раньше я не выступал за пределами Бразилии, но переход в "Карпаты" – особый момент, ведь семья моего прадедушки – из Украины. Я знаю, что Львов – очень красивый город.
Перед поездкой во Львов я общался со Стенио. Думаю, он поможет мне адаптироваться к новому коллективу. Очень рад возможности попробовать себя в "Карпатах", - рассказал Педросо.
Напомним, что "Карпаты" не раскрывали условия перехода, хотя СМИ писали об аренде бразильского игрока с правом выкупа.
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