  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский новичок Карпат: Это особенный момент, ведь семья моего прадедушки из Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский новичок Карпат: Это особенный момент, ведь семья моего прадедушки из Украины

Премьер-лига

Интересный момент

Бразильский новичок Карпат: Это особенный момент, ведь семья моего прадедушки из Украины

fckarpaty.org.ua

Новина українською

20-летний бразильский центрбек Жан Педросо прокомментировал подписание контракта с львовскими "Карпатами".

Читайте такжеОфициально: Карпаты подписали центрбека Педросо, у которого 13 матчей за сборную Бразилии U-20

"Я с детства увлекаюсь футболом. По позиции я являюсь центральным защитником, но при необходимости могу сыграть немного выше в полузащите или в качестве правого латераля.

Никогда раньше я не выступал за пределами Бразилии, но переход в "Карпаты" – особый момент, ведь семья моего прадедушки – из Украины. Я знаю, что Львов – очень красивый город.

Перед поездкой во Львов я общался со Стенио. Думаю, он поможет мне адаптироваться к новому коллективу. Очень рад возможности попробовать себя в "Карпатах", - рассказал Педросо.

Напомним, что "Карпаты" не раскрывали условия перехода, хотя СМИ писали об аренде бразильского игрока с правом выкупа.

По теме
yellow-arrow
Два воспитанника Динамо находятся на просмотре в Черноморце
yellow-arrow
Карпаты выкупили у Шахтера контракт Булезы
yellow-arrow
Квалификация ЛЧ. Партизан - Динамо 0:3 (первый матч - 2:6). Похороны гробовщиков
Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Инстаграм Карпат
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости