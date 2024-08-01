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Еще один динамовец будет играть в Заре

Премьер-лига
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Речь идет об аренде сроком на год

Еще один динамовец будет играть в Заре

Фото - Динамоманія

Новина українською

17-летний защитник Демьян Третьяк будет получать игровую практику в стане луганской команды. Футболист юношеской сборной Украины U-17 еще не дебютировал на профессиональном уровне.

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Спортсмен успел попробовать свои силы в загребском "Динамо", но решил строить карьеру в Киеве. В прессе появлялась информация, что "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к талантливому игроку.

Весной защитник провел 5 матчей в команде Украины U-17 и только в одном случае его заменили во втором тайме. Лишь во время встречи против сверстников из Кипра тренерский штаб оставил его на скамейке запасных.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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