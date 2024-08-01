Прогноз букмекера: у Кривбасса больше шансов на чемпионство, чем у Полесья

Букмекерская контора определилась с фаворитами очередного национального первенства. Самые высокие шансы на золотые награды у "Шахтера" (коэффициент 1.6), у "Динамо" — 2.30.

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Третьим претендентом на чемпионство считают "Кривбасс" (20.00), а житомирских "волков" — четвертым (30.00). Топ-5 кандидатов на УПЛ замыкает львовский "Рух" (75.00).

Шансы ЛНЗ достаточно призрачные (100.00), еще меньше верят в "Зарю" (150.00). Далеко от первого места будут "Карпаты", "Александрия" и "Ворскла" (300.00). Коэффициент всех остальных участников на победу в турнире — 500.00.