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Прогноз букмекера: у Кривбасса больше шансов на чемпионство, чем у Полесья
Специалисты FavBet проанализировали перспективы команд в новом сезоне
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
Букмекерская контора определилась с фаворитами очередного национального первенства. Самые высокие шансы на золотые награды у "Шахтера" (коэффициент 1.6), у "Динамо" — 2.30.
Третьим претендентом на чемпионство считают "Кривбасс" (20.00), а житомирских "волков" — четвертым (30.00). Топ-5 кандидатов на УПЛ замыкает львовский "Рух" (75.00).
Шансы ЛНЗ достаточно призрачные (100.00), еще меньше верят в "Зарю" (150.00). Далеко от первого места будут "Карпаты", "Александрия" и "Ворскла" (300.00). Коэффициент всех остальных участников на победу в турнире — 500.00.
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