  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия официально подписала двух хавбеков Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия официально подписала двух хавбеков Днепра-1

Премьер-лига

Оба игрока начнут сезон во второй команде горожан

Александрия официально подписала двух хавбеков Днепра-1

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" подписала еще двух молодых игроков.

К команде Виктора Бицюры ("Александрия-2") присоединились полузащитники Даниил Хан и Илья Баденко, сообщает официальный сайт горожан.

Оба хавбека раньше были на контрактах у "Днепра-1", выступая на молодежном уровне. Хан вызывался в сборные Украины U-17 и U-18, Баденко представляет U-19.

Договор 18-летнего Хана рассчитан до 31 мая 2027 гола, а 19-летний Баденко - до 31 мая 2026 года.

Ранее была информация, что Хан проходил просмотр в "Динамо", но не подошел киевлянам.

Напомним, в июне "Александрия" объявила о создании второй команды. В сезоне-2024/25 коллектив сыграет во Второй лиге.

По теме
yellow-arrow
Хуст арендовал полузащитника Вереса
yellow-arrow
Полесье – Олимпия. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги конференций на 01.08.2024
yellow-arrow
Прогноз букмекера: у Кривбасса больше шансов на чемпионство, чем у Полесья
ФК Александрия СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости