Александрия официально подписала двух хавбеков Днепра-1

"Александрия" подписала еще двух молодых игроков.

К команде Виктора Бицюры ("Александрия-2") присоединились полузащитники Даниил Хан и Илья Баденко, сообщает официальный сайт горожан.

Оба хавбека раньше были на контрактах у "Днепра-1", выступая на молодежном уровне. Хан вызывался в сборные Украины U-17 и U-18, Баденко представляет U-19.

Договор 18-летнего Хана рассчитан до 31 мая 2027 гола, а 19-летний Баденко - до 31 мая 2026 года.

Ранее была информация, что Хан проходил просмотр в "Динамо", но не подошел киевлянам.

Напомним, в июне "Александрия" объявила о создании второй команды. В сезоне-2024/25 коллектив сыграет во Второй лиге.