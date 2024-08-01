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Александрия официально подписала двух хавбеков Днепра-1
Оба игрока начнут сезон во второй команде горожан
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" подписала еще двух молодых игроков.
К команде Виктора Бицюры ("Александрия-2") присоединились полузащитники Даниил Хан и Илья Баденко, сообщает официальный сайт горожан.
Оба хавбека раньше были на контрактах у "Днепра-1", выступая на молодежном уровне. Хан вызывался в сборные Украины U-17 и U-18, Баденко представляет U-19.
Договор 18-летнего Хана рассчитан до 31 мая 2027 гола, а 19-летний Баденко - до 31 мая 2026 года.
Ранее была информация, что Хан проходил просмотр в "Динамо", но не подошел киевлянам.
Напомним, в июне "Александрия" объявила о создании второй команды. В сезоне-2024/25 коллектив сыграет во Второй лиге.
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