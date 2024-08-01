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Кривбасс прекратил сотрудничество с центральным защитником
Игрок полтора года не выходил на поле из-за травмы
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" объявил об уходе центрального защитника Дмитрия Семенова.
24-летний футболист полтора года восстанавливался от тяжелой травмы. Он прошел летние сборы с командой и принял участие в двух контрольных матчах.
Семенов выступал за "Кривбасс" с лета 2021 года. За это время он провел 27 поединков и забил 2 гола. В составе криворожского клуба Дмитрий стал серебряным призером Первой лиги сезона 2021/22 и обладателем бронзовых наград УПЛ 2023/24.
Отметим, что в летнее трансферное окно "Кривбасс" подписал трех защитнков - Игоря Снурницына, Александра Драмбаева и Бакари Конате.
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