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Кривбасс прекратил сотрудничество с центральным защитником

Премьер-лига

Игрок полтора года не выходил на поле из-за травмы

Кривбасс прекратил сотрудничество с центральным защитником

Фото: fckryvbas.com

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"Кривбасс" объявил об уходе центрального защитника Дмитрия Семенова.

24-летний футболист полтора года восстанавливался от тяжелой травмы. Он прошел летние сборы с командой и принял участие в двух контрольных матчах.

Семенов выступал за "Кривбасс" с лета 2021 года. За это время он провел 27 поединков и забил 2 гола. В составе криворожского клуба Дмитрий стал серебряным призером Первой лиги сезона 2021/22 и обладателем бронзовых наград УПЛ 2023/24.

Отметим, что в летнее трансферное окно "Кривбасс" подписал трех защитнков - Игоря Снурницына, Александра Драмбаева и Бакари Конате.

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Кривбасс (Кривой Рог) Дмитрий Семенов
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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