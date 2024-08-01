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Тренер Оболони: Первые игры чемпионата покажут, как мы подготовились

Премьер-лига

Валерий Иващенко оценил сборы команды

Тренер Оболони: Первые игры чемпионата покажут, как мы подготовились

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко подытожил летние сборы команды.

- Позади два тренировочных сбора. Как оцениваете подготовку команды?

- Мы считаем, что подготовка прошла согласно плану. Все хорошо, были нагрузки и хорошие спарринг-игры. Но важно подойти к чемпионату в оптимальной форме. Первые игры чемпионата покажут, как мы подготовились. Самое главное - физическое состояние и психологическая готовность игроков.

- В течение этого периода было немало спаррингов, были и поражения, и победы. Довольны ли вы результатами спаррингов и что они показали?

- Спарринги важны для внутренней подготовки команды. Можно по-разному играть в этих играх, но важно видеть структуру, которую мы хотим, взаимосвязи между линиями и игроками. Ошибки в спаррингах - это часть процесса. Главное - учиться и не допускать их в чемпионате. Результат на табло не так важен; важнее то, как команда взаимодействует на поле.

- Последний контрольный поединок проходил на "Оболонь-Арене" против "Вереса". Счет 5:2 удивил. В чем секрет такой разгромной победы?

- Важно было почувствовать свое поле, трибуны. Это не просто спарринг, а контрольная игра перед официальными матчами. Счет приятный, но главное - структура игры. Было немало как хороших моментов, так и ошибок, которые нужно исправить.

- Константин Бычек забил дубль в этом матче. Как оцениваете его и других новичков, которые пришли в команду летом?

- У нас хороший коллектив, и новички быстро адаптируются. Бычек забил два гола благодаря своему труду. Игроки должны проявлять себя и помогать команде.

- Можно ли сказать, что матч с "Вересом" - это генеральная репетиция перед началом чемпионата?

- Да, это была генеральная репетиция. У нас больше не будет игр до начала сезона, поэтому эта игра была важной для подготовки.

- Денис Марченко и Тарас Лях также принимали участие в сборах. Как оцениваете их?

- Марченко давно работает с командой, поэтому для него ничего нового. Лях только начинает адаптацию, и у него никогда не было таких нагрузок. Тарас молодой, имеет перспективы и положительно воспринимает тренировки, - сказал Иващенко.

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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