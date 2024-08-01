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Умер бывший первый вице-президент Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Виталий Сивков проработал в киевском клубе 30 лет

Умер бывший первый вице-президент Динамо

Фото: Динамоманія

Новина українською

Вчера, 31 июля умер многолетний бывший первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков. Функционер ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Виталий Семенович присоединился к киевлянам в 1993-м, когда возглавил финансово-экономический департамент, и проработал в клубе до 2023-го.

ФК "Динамо" (Киев) глубоко сожалеет о смерти Виталия Семеновича Сивкова. Виталий Семенович большую часть своей жизни посвятил работе в динамовском клубе.

ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Сивкова. Покойся с миром и земля Вам пухом, Виталий Семенович, Вы навсегда останетесь в наших мыслях", - говорится в сообщении столичного клуба.

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Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
01.08.2024 в 11:04
т.е. шубы через него закупались?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
01.08.2024 в 11:04
т.е. шубы через него закупались?
Ответить
0
0

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