Умер бывший первый вице-президент Динамо

Вчера, 31 июля умер многолетний бывший первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков. Функционер ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Виталий Семенович присоединился к киевлянам в 1993-м, когда возглавил финансово-экономический департамент, и проработал в клубе до 2023-го.