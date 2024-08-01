Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер бывший первый вице-президент Динамо
Виталий Сивков проработал в киевском клубе 30 лет
Фото: Динамоманія
Вчера, 31 июля умер многолетний бывший первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков. Функционер ушел из жизни в возрасте 73 лет.
Виталий Семенович присоединился к киевлянам в 1993-м, когда возглавил финансово-экономический департамент, и проработал в клубе до 2023-го.
ФК "Динамо" (Киев) глубоко сожалеет о смерти Виталия Семеновича Сивкова. Виталий Семенович большую часть своей жизни посвятил работе в динамовском клубе.
ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Сивкова. Покойся с миром и земля Вам пухом, Виталий Семенович, Вы навсегда останетесь в наших мыслях", - говорится в сообщении столичного клуба.
Популярное сейчас
- Китай вырывается в лидеры, Франция – уже вторая, коллекция Украины без пополнения. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Динамо в игре. Сформировались все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
- Квалификация ЛЧ. Партизан - Динамо 0:3 (первый матч - 2:6). Похороны гробовщиков
- Нападающий и вратарь покинули Ингулец
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Комментарии 1