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УАФ назначила арбитров на матчи 1-го тура УПЛ

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УАФ назначила арбитров на матчи 1-го тура УПЛ

УПЛ

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1-го тура УПЛ сезона-2024/2025.

1-й тур

3 августа (суббота)

"Верес" - "Карпаты". Ровно, "Авангард". 15:30. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр ВАА - Омельченко А.В. (Славянск),

"Кривбасс" - "Черноморец". Кривой Рог, СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю. (Херсон),

4 августа (воскресенье)

"ЛНЗ" - "Левый Берег". Черкассы, Центральный стадион". 13:00. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр ВАА - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

"Оболонь" - "Колос". Киев, "Оболонь-Арена". 15:30. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр ВАА - Панчишин Д.И. (Харьков),

"Ворскла" - "Шахтер". Полтава, Ворскла им. А. Бутовского. 15:30. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Деревинский А.А. (Хмельницкий),

"Заря" - "Ингулец". Киев, стадион "Динамо" им. В. В Лобановского. 18:00. Арбитр - Райда М.М (Закарпатская область), Арбитр ВАА - Новохатний В.В. (Черкассы).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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