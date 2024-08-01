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УАФ назначила арбитров на матчи 1-го тура УПЛ
Система VAR будет на всех поединках
УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1-го тура УПЛ сезона-2024/2025.
1-й тур
3 августа (суббота)
"Верес" - "Карпаты". Ровно, "Авангард". 15:30. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр ВАА - Омельченко А.В. (Славянск),
"Кривбасс" - "Черноморец". Кривой Рог, СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю. (Херсон),
4 августа (воскресенье)
"ЛНЗ" - "Левый Берег". Черкассы, Центральный стадион". 13:00. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр ВАА - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),
"Оболонь" - "Колос". Киев, "Оболонь-Арена". 15:30. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр ВАА - Панчишин Д.И. (Харьков),
"Ворскла" - "Шахтер". Полтава, Ворскла им. А. Бутовского. 15:30. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Деревинский А.А. (Хмельницкий),
"Заря" - "Ингулец". Киев, стадион "Динамо" им. В. В Лобановского. 18:00. Арбитр - Райда М.М (Закарпатская область), Арбитр ВАА - Новохатний В.В. (Черкассы).
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