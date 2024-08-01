Иващенко: В новом сезоне мы стремимся показать стабильную и уверенную игру

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко поделился ожиданиями от матча 1-го тура УПЛ против "Колоса", который состоится 4 августа и начнется в 15:30.

- Что ожидаете от первой игры сезона против "Колоса"?

- Мы готовимся спокойно и сосредоточенно. Первые шаги в чемпионате важны. Нужно выходить с позитивным настроем и показывать все то, что команда может на поле.

Конечно, мы всегда работаем на достижение результата. Хочется видеть ту игру, которую планируем, но на поле играют живые футболисты, и многое зависит от их технического оснащения и психологического состояния. Мы делаем все, чтобы они чувствовали себя комфортно, не боялись и реализовали свой потенциал для достижения победы и забитых мячей.

- В прошлом сезоне в двух поединках против "Колоса" мы сыграли 0-0. Вы хотите наконец забить и победить этого соперника?

- Конечно, мы всегда стремимся к победам. Хочется забивать и реализовывать то, что мы планируем. Но на поле играют живые футболисты, и многое зависит от их технического оснащения и психологического состояния. Мы делаем все, чтобы игроки чувствовали себя комфортно, не боялись и реализовывали свой потенциал.

- Как вы оцениваете команду "Колос"?

- Колос - добротная команда с хорошей инфраструктурой. Они давно зарекомендовали себя в Премьер-Лиге, но мы подходим к игре с оптимизмом и настраиваемся на серьезную борьбу.

- Какой процент готовности команды к старту сезона?

- Команда хорошо подготовилась. Все игроки стараются попасть в стартовый состав, но играют только 11. Мы рассчитываем на всю команду и считаем, что подготовка была эффективной. Главное - с правильным настроем выйти на поле и показать свою игру.

- Что могут ожидать болельщики от "Оболони" в новом сезоне?

- Прошлый сезон был эмоциональным и новым для нас. Теперь, с большим опытом, игроки должны выходить на поле более спокойными и уверенными. Мы стремимся показать стабильную и уверенную игру.

- В прошлом сезоне была памятная победа в Кубке над киевским "Динамо". Какие победы планируете в этом сезоне?

- Мы не хотим останавливаться на достигнутом и стремимся к новым ярким победам для наших болельщиков, клуба и президента, который вкладывает много в команду. Каждая победа придает уверенности и мотивирует к новым достижениям, - рассказал Иващенко.