Джордан: Этот сезон для Зари с точки зрения количества матчей должен быть легче

Защитник "Зари" Андерсон Джордан рассказал о летних сборах и поделился ожиданиями от сезона 2024/25.

- Сборы в Словении прошли прекрасно. Мы получили серьезные нагрузки. Все были собраны, хорошо работали. Были одной командой. Сейчас стартует новый сезон. Надеюсь и верю в то, что начнем и проведем его прекрасно.

- Какие ожидания от нового сезона?

- Этот сезон для нас с точки зрения количества матчей должен быть легче. В прошлом сезоне мы фокусировались на трех турнирах: Лига Конференций, Кубок Украины и чемпионате страны. К тому же было много переездов.

В этом сезоне мы будем играть в чемпионате и Кубке. Все матчи исключительно в Украине. Но это не говорит о том, что будет легче в плане получения результата, потому что много сильных клубов будут нашими соперниками и нам надо возвращать себе позиции, которые вновь позволят играть в еврокубках в следующем сезоне. Я считаю, что команда готова к этому.

- Сейчас у нас достаточно игроков, которые могут сыграть на позиции центрального защитника: ты, Батагов, Эскинья, Нваэзе. Также Башич может сыграть в защите. Что скажешь по поводу конкуренции?

- В такой команде, как "Заря" много ребят в целом могут играть на разных позициях. Это очень круто. По моему мнению - конкуренция в команде дает понять каждому игроку, что надо бороться за место в составе.

- В прошлом сезоне ты несколько раз получал красные карты ...

- Я всегда отдаю всего себя на поле, отдаю максимум для достижения положительного результата. К тому же, не всегда был согласен с решениями арбитров в некоторых эпизодах. Но это футбол. Надеюсь, что в этом сезоне буду играть как можно больше матчей и помогать команде побеждать, - сказал Джордан.