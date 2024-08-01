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Официально. Заря арендовала у Динамо Гусева и Бенито

Премьер-лига

Еще двое динамовцев будут защищать цвета луганского клуба

Официально. Заря арендовала у Динамо Гусева и Бенито

Фото: ФК Зоря Луганськ

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"Заря" дозаявила еще двух игроков "Динамо", подписав с ними арендные соглашения.

Это защитник Алексей Гусев и полузащитник Бенито, сообщает официальный сайт луганчан.

25-летний Бенито сыграл в составе "бело-синих" всего 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе два поединка сборную Нигерии U-23.

19-летний Гусев является воспитанником "Динамо" и играл за команду U-19. Кроме того, Алексей вызывался в сборные Украины U-17 и U-19. Он также является сыном тренера и легенды киевлян Олега Гусева.

Ранее "Заря" продлила аренду двух молодых игроков "Динамо".

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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