Официально. Заря арендовала у Динамо Гусева и Бенито

"Заря" дозаявила еще двух игроков "Динамо", подписав с ними арендные соглашения.

Это защитник Алексей Гусев и полузащитник Бенито, сообщает официальный сайт луганчан.

25-летний Бенито сыграл в составе "бело-синих" всего 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе два поединка сборную Нигерии U-23.

19-летний Гусев является воспитанником "Динамо" и играл за команду U-19. Кроме того, Алексей вызывался в сборные Украины U-17 и U-19. Он также является сыном тренера и легенды киевлян Олега Гусева.

Ранее "Заря" продлила аренду двух молодых игроков "Динамо".

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