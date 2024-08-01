Шацких: Пока Ванат не дорос играть в хорошем европейском клубе из топ-5 чемпионатов

Экс-нападающий " Динамо ", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких порассуждал о перспективах форварда киевлян Владисоава Ваната.

– После первой игры с "Партизаном", несмотря на погром со счетом 6:2, пришлось прочесть интервью Йожефа Сабо одному из отечественных изданий, где тот раскритиковал Ваната. Мол, он не форвард уровня "Динамо". Посредственный, мягко говоря. В Белграде Владислав заработал пенальти, забил гол.

– Смотря что под словами "уровень "Динамо" имел Йожеф Йожефович в виду. Ванат не первый год в команде в УПЛ регулярно забивает. Конечно, каждый тренер хочет иметь в составе мощного, крепкого и быстрого нападающего, который одинаково хорошо действует на "втором этаже", и внизу, который бьет одинаково сильно с обеих ног. Форварда, четко действующего на острие атаки и замыкающий все передачи с флангов, обладает хорошей индивидуальной техникой. Такой идеал, а Ванат… Владислав старается. Повторюсь, на уровне УПЛ он свои голы забивает и моменты имеет практически в каждой игре. Увидим, как он в этом чемпионате сыграет.

У меня недавно спрашивали, дорос ли Ванат до уровня европейских клубов, не каких-то из второсортных чемпионатов, а с первой пятерки первенств Старого света. Тогда я сказал, что я не знаю. Но, честно говоря, пока Ванат не дорос до того, чтобы играть в хорошем европейском клубе из АПЛ, Серии А, Ла Лиги или Бундеслиги. Трудно ему будет раскрыться на таком уровне.

– Но Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне. Так это уровень нашего чемпионата сейчас такой низкий или Владислав все же не совсем "деревянный"?

– У Ваната есть все задатки для того, чтобы вырасти у качественного форварда. У него неплохая быстрота, мышление, он правильно предлагает себя во время игры партнерам.

Однако ему не хватает физики, мышц. Сейчас он берет другими своими достоинствами. Увидим, что из него будет дальше. Сейчас, повторюсь, он не готов к игре в Европе, если говорить о топовых чемпионатах, но все может измениться за сезон-другой.