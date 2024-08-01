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Стали известны условия аренды Бенито и Гусева в Зарю
Луганчане продолжают активно сотрудничать с динамовцами
Фото: ФК Зоря Луганськ
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Как сообщает пресс-служба киевлян, арендное соглашение обеих игроков рассчитано на один год.
Отметим, что 25-летний Бенито сыграл в составе "бело-синих" всего 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе два поединка за сборную Нигерии U-23.
19-летний Гусев является воспитанником "Динамо" и играл за команду U-19. Кроме того, Алексей вызывался в сборные Украины U-17 и U-19. Он также является сыном тренера и легенды киевлян Олега Гусева.
Ранее "Заря" продлила аренду двух молодых игроков "Динамо".
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