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Стали известны условия аренды Бенито и Гусева в Зарю

Премьер-лига

Луганчане продолжают активно сотрудничать с динамовцами

Стали известны условия аренды Бенито и Гусева в Зарю

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Динамо" подтвердило аренду двух своих игроков, полузащитника Бенито и защитника Алексея Гусева.

Как сообщает пресс-служба киевлян, арендное соглашение обеих игроков рассчитано на один год.

Отметим, что 25-летний Бенито сыграл в составе "бело-синих" всего 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе два поединка за сборную Нигерии U-23.

19-летний Гусев является воспитанником "Динамо" и играл за команду U-19. Кроме того, Алексей вызывался в сборные Украины U-17 и U-19. Он также является сыном тренера и легенды киевлян Олега Гусева.

Ранее "Заря" продлила аренду двух молодых игроков "Динамо".

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1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Море23 (Одесса)
01.08.2024 в 18:07
Условия понятны .два слива заря делает динамо
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4
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Комментарии 5
Море23 (Одесса)
01.08.2024 в 18:07
Условия понятны .два слива заря делает динамо
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4
1
дедушка (Сумы)
01.08.2024 в 18:46
А одесситы шахте будут сливать.
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0
3
Kondor (Веселе)
01.08.2024 в 18:05
Динама продовжує активно розсовувати своїх гравців у Зорю.
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4
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
01.08.2024 в 17:45
Чудова угода, думаю задоволеними будуть обидва клуби !
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1
5
tekutiev (донецк,Украина)
01.08.2024 в 18:19
ещё бы -шесть очков в кармане дырявых.
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3
2

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