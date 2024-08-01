Стали известны условия аренды Бенито и Гусева в Зарю

" Динамо " подтвердило аренду двух своих игроков, полузащитника Бенито и защитника Алексея Гусева.

Как сообщает пресс-служба киевлян, арендное соглашение обеих игроков рассчитано на один год.

Отметим, что 25-летний Бенито сыграл в составе "бело-синих" всего 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе два поединка за сборную Нигерии U-23.

19-летний Гусев является воспитанником "Динамо" и играл за команду U-19. Кроме того, Алексей вызывался в сборные Украины U-17 и U-19. Он также является сыном тренера и легенды киевлян Олега Гусева.

Ранее "Заря" продлила аренду двух молодых игроков "Динамо".