Тренер Левого Берега: Оперативно контактируем с представителями футболистов, собираем информацию

Главный тренер " Левого Берега " Виталий Первак рассказал о том, как проходит подготовка к историческому, первому в истории команды дебюту в элитном украинском дивизионе.

4 августа "Левый Берег" сыграет в рамках 1-го тура УПЛ с ЛНЗ.

"31 июля у подопечных был восстановительный день, а тренерскому штабу покой только снится. Очень хочется, чтобы ребята подошли к поединку в Черкассах не только в боевой готовности, но и успеть укрепить свои ряды.

Тем не менее, уровень УПЛ несколько выше, чем в Первой лиге. Потому оперативно контактируем с представителями футболистов, собираем информацию. До окончания трансферного окна собираемся усилиться новичками в любую линию.

После завоевания путевки в класс сильнейших уже отпала необходимость заявлять нашу вторую клубную команду во Второй лиге. Воспитанники нашей академии смогут выступать в первенстве среди молодежных составов U-19. С резервистами будет работать тренер Павел Кикоть", - рассказал Первак.