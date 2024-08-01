Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Левого Берега: Оперативно контактируем с представителями футболистов, собираем информацию
Левый Берег довольно неожиданно застолбил за собой право дебютировать в УПЛ
Главный тренер "
4 августа "Левый Берег" сыграет в рамках 1-го тура УПЛ с ЛНЗ.
"31 июля у подопечных был восстановительный день, а тренерскому штабу покой только снится. Очень хочется, чтобы ребята подошли к поединку в Черкассах не только в боевой готовности, но и успеть укрепить свои ряды.
Тем не менее, уровень УПЛ несколько выше, чем в Первой лиге. Потому оперативно контактируем с представителями футболистов, собираем информацию. До окончания трансферного окна собираемся усилиться новичками в любую линию.
После завоевания путевки в класс сильнейших уже отпала необходимость заявлять нашу вторую клубную команду во Второй лиге. Воспитанники нашей академии смогут выступать в первенстве среди молодежных составов U-19. С резервистами будет работать тренер Павел Кикоть", - рассказал Первак.
Популярное сейчас
- Зеленский: России уже не удастся взять Харьков, она сменила цель
- "Победа с неприятным привкусом". Шовковский - о разгроме Партизана, травме Дячука и отсутствии Бражко
- Реал минимально уступил Милану в товарищеском матче. Лунин вышел на поле во втором тайме
- Партизан - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО