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Вирт: Шахтеру в новом сезоне будет очень тяжело защитить чемпионство, Динамо выглядит мощно
Новый сезон УПЛ стартует уже в субботу
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Украинский тренер и футбольный эксперт Юрий Вирт высказал свое мнение о чемпионской гонке в
"Шахтер" однозначно будет снова бороться за чемпионство. Но на этот раз защитить титул им будет очень тяжело, ведь главный конкурент – "Динамо" – сейчас выглядит действительно мощно.
"Горняки" стали несколько сильнее – теперь они лучше знают тренера, футболисты прекрасно понимают его требования", - сказал Вирт.
Напомним, что новый сезон в УПЛ стартует в субботу, 3 августа.
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