Вирт: Шахтеру в новом сезоне будет очень тяжело защитить чемпионство, Динамо выглядит мощно

Украинский тренер и футбольный эксперт Юрий Вирт высказал свое мнение о чемпионской гонке в УПЛ сезона 2024/25.

"Шахтер" однозначно будет снова бороться за чемпионство. Но на этот раз защитить титул им будет очень тяжело, ведь главный конкурент – "Динамо" – сейчас выглядит действительно мощно.

"Горняки" стали несколько сильнее – теперь они лучше знают тренера, футболисты прекрасно понимают его требования", - сказал Вирт.