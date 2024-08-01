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Вирт: Шахтеру в новом сезоне будет очень тяжело защитить чемпионство, Динамо выглядит мощно

Премьер-лига
Обновлено

Новый сезон УПЛ стартует уже в субботу

Вирт: Шахтеру в новом сезоне будет очень тяжело защитить чемпионство, Динамо выглядит мощно

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Украинский тренер и футбольный эксперт Юрий Вирт высказал свое мнение о чемпионской гонке в УПЛ сезона 2024/25.

"Шахтер" однозначно будет снова бороться за чемпионство. Но на этот раз защитить титул им будет очень тяжело, ведь главный конкурент – "Динамо" – сейчас выглядит действительно мощно.

"Горняки" стали несколько сильнее – теперь они лучше знают тренера, футболисты прекрасно понимают его требования", - сказал Вирт.

Напомним, что новый сезон в УПЛ стартует в субботу, 3 августа.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
01.08.2024 в 20:58
Канешно- виграли аж у Партизана!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
01.08.2024 в 20:58
Канешно- виграли аж у Партизана!
Ответить
0
0

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