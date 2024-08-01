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Заря продлила аренду очередного игрока Динамо
Артем Слесар еще на год остается в луганской команде
zarya-lugansk.com
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Соглашение рассчитано на 1 год. Прошлый сезон футболист также провел в аренде за "Зарю".
В прошлом сезоне Слесар выходил на поле в 4-х матчах УПЛ в составе "Зари".
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Источник:Инстаграм Зари
Опубликовал: Михаил Черныш
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