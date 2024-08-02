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Шацких: Пихаленок – реальное усиление для Динамо, но ему нужно показать себя на длинной дистанции

Премьер-лига

Новичок киевлян сразу же влился в команду

Шацких: Пихаленок – реальное усиление для Динамо, но ему нужно показать себя на длинной дистанции

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Экс-нападающий "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких высказался о дебютных матчах за киевлян в исполнении Александра Пихаленка, который летом пополнил ряды киевского клуба.

"Пихаленок – реальное усиление для "Динамо". Он очень умный и техничный игрок, я помню его еще юным, когда он играл за "Мариуполь".

Пихаленку нужно показать себя на длительной дистанции. Пока, по итогам двух игр, давать оценку его игре за "Динамо" рано. Думаю, об этом можно будет поговорить предметнее после первого круга в УПЛ, когда будет зимнее межсезонье", - сказал Шацких.

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Максим Шацких Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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