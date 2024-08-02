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Шацких: Пихаленок – реальное усиление для Динамо, но ему нужно показать себя на длинной дистанции
Новичок киевлян сразу же влился в команду
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-нападающий "
"Пихаленок – реальное усиление для "Динамо". Он очень умный и техничный игрок, я помню его еще юным, когда он играл за "Мариуполь".
Пихаленку нужно показать себя на длительной дистанции. Пока, по итогам двух игр, давать оценку его игре за "Динамо" рано. Думаю, об этом можно будет поговорить предметнее после первого круга в УПЛ, когда будет зимнее межсезонье", - сказал Шацких.
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