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21-летний игрок Вереса приостановил карьеру
Рекомендации врачей
Фото: НК Верес
Голкипер "Вереса" Арсений Коркодим принял решение приостановить игровую карьеру.
Такое решение талантливый 21-летний голкипер принял, руководствуясь рекомендациями врачей после углубленного медицинского обследования в двух клиниках Киева.
"Уйти из футбола - это звучит слишком громко. Сейчас я принял решение приостановить карьеру игрока. Зимой буду делать новое обследование. Возможно, ситуация улучшится. Относительно восприятия такой новости - отнесся к этому с пониманием. Здоровье - самое главное. Место футбола теперь займет что-то другое.
Впервые об определенных проблемах со здоровьем я узнал несколько лет назад, еще в Волыни. Но тогда мне разрешили играть. А недавно после нового медосмотра и УЗИ-диагностики определенную обнаружили негативную динамику. Врачи в Ровно побоялись брать на себя ответственность за мое здоровье и для окончательного заключения отправили на углубленное обследование в Киев. В конце концов, после обследования в двух столичных больницах у меня диагностировали патологию, которую не увидели ни в Луцке, ни в Ровно.
Мне противопоказаны физические нагрузки. Поэтому с профессиональным футболом пока вынужден попрощаться. Приятно, что меня поддержали родные, вся команда, все ребята", - рассказал Коркодим
Напомним, Арсений Коркодим присоединился к "Вересу" в июне 2022 года. За два сезона голкипер не провел ни одного официального матча за "красно-черных". Осенью прошлого года Арсений в составе сборной Украины завоевал серебряные медали на студенческом чемпионате мира в Китае. Вторую часть сезона 2023/2024 Арсений на правах аренды отыграл за второлиговый "Кремень".
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