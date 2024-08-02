21-летний игрок Вереса приостановил карьеру

Голкипер "Вереса" Арсений Коркодим принял решение приостановить игровую карьеру.

Такое решение талантливый 21-летний голкипер принял, руководствуясь рекомендациями врачей после углубленного медицинского обследования в двух клиниках Киева.

"Уйти из футбола - это звучит слишком громко. Сейчас я принял решение приостановить карьеру игрока. Зимой буду делать новое обследование. Возможно, ситуация улучшится. Относительно восприятия такой новости - отнесся к этому с пониманием. Здоровье - самое главное. Место футбола теперь займет что-то другое.

Впервые об определенных проблемах со здоровьем я узнал несколько лет назад, еще в Волыни. Но тогда мне разрешили играть. А недавно после нового медосмотра и УЗИ-диагностики определенную обнаружили негативную динамику. Врачи в Ровно побоялись брать на себя ответственность за мое здоровье и для окончательного заключения отправили на углубленное обследование в Киев. В конце концов, после обследования в двух столичных больницах у меня диагностировали патологию, которую не увидели ни в Луцке, ни в Ровно.

Мне противопоказаны физические нагрузки. Поэтому с профессиональным футболом пока вынужден попрощаться. Приятно, что меня поддержали родные, вся команда, все ребята", - рассказал Коркодим