  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 21-летний игрок Вереса приостановил карьеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

21-летний игрок Вереса приостановил карьеру

Премьер-лига

Рекомендации врачей

21-летний игрок Вереса приостановил карьеру

Фото: НК Верес

Новина українською

Голкипер "Вереса" Арсений Коркодим принял решение приостановить игровую карьеру.

Такое решение талантливый 21-летний голкипер принял, руководствуясь рекомендациями врачей после углубленного медицинского обследования в двух клиниках Киева.

"Уйти из футбола - это звучит слишком громко. Сейчас я принял решение приостановить карьеру игрока. Зимой буду делать новое обследование. Возможно, ситуация улучшится. Относительно восприятия такой новости - отнесся к этому с пониманием. Здоровье - самое главное. Место футбола теперь займет что-то другое.

Впервые об определенных проблемах со здоровьем я узнал несколько лет назад, еще в Волыни. Но тогда мне разрешили играть. А недавно после нового медосмотра и УЗИ-диагностики определенную обнаружили негативную динамику. Врачи в Ровно побоялись брать на себя ответственность за мое здоровье и для окончательного заключения отправили на углубленное обследование в Киев. В конце концов, после обследования в двух столичных больницах у меня диагностировали патологию, которую не увидели ни в Луцке, ни в Ровно.

Мне противопоказаны физические нагрузки. Поэтому с профессиональным футболом пока вынужден попрощаться. Приятно, что меня поддержали родные, вся команда, все ребята", - рассказал Коркодим

Напомним, Арсений Коркодим присоединился к "Вересу" в июне 2022 года. За два сезона голкипер не провел ни одного официального матча за "красно-черных". Осенью прошлого года Арсений в составе сборной Украины завоевал серебряные медали на студенческом чемпионате мира в Китае. Вторую часть сезона 2023/2024 Арсений на правах аренды отыграл за второлиговый "Кремень".

По теме
yellow-arrow
Бойко: Кривбасс - главный претендент на бронзу УПЛ
yellow-arrow
Впервые с 1952 года среди профессиональных украинских команд не будет представителя Днепра
yellow-arrow
Шацких: Пихаленок – реальное усиление для Динамо, но ему нужно показать себя на длинной дистанции
Верес (Ровно) Арсений Коркодим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости