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Впервые с 1952 года среди профессиональных украинских команд не будет представителя Днепра

Премьер-лига
Обновлено

Один из крупнейших городов остался без коллектива в трех дивизионах

Впервые с 1952 года среди профессиональных украинских команд не будет представителя Днепра

Фото: Днепр-1

Новина українською

Снятие СК "Днепр-1" прекратило длительную серию выступлений днепровских команд на профессиональном уровне. Последний раз еще 72 года назад город не имел представительства среди профессиональных клубов (коллективов мастеров).

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Также стоит отметить, что в новом сезоне среди участников трех дивизионов будет только одна команда из области – "Кривбасс". Подобную ситуацию фиксировали еще в 1956 году.

В 2018-м после понижения "Днепра" в Любительскую лигу был создан клуб "Днепр 1918", но проект не дошел до ПФЛ. Во Второй лиге 2020/21 и 2021/22 выступала "Перемога", которая до сих пор не возобновляла свое участие в соревнованиях.

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СК Днепр-1 Днепр Перемога (Днепр)
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Источник:
Дмитро Москаленко
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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ding31
02.08.2024 в 09:43
Везде так Где порхатое юдогниль своё сурло всунет. И в спорте и в стране..Колиивщина нам треба гайдамацкая
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Комментарии 2
ding31
02.08.2024 в 09:43
Везде так Где порхатое юдогниль своё сурло всунет. И в спорте и в стране..Колиивщина нам треба гайдамацкая
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0
0
sergio07 (Запоріжжя)
02.08.2024 в 09:36
Старий Дніпро розвалився завдяки Коломойському, це я розумію. Але як вийшло втратити Дніпро-1??? І Довбика продали, і ще когось продавали. І в Єврокубках грали минулого року (а це ж також гроші). Що за фігня?
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