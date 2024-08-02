Впервые с 1952 года среди профессиональных украинских команд не будет представителя Днепра

Снятие СК "Днепр-1" прекратило длительную серию выступлений днепровских команд на профессиональном уровне. Последний раз еще 72 года назад город не имел представительства среди профессиональных клубов (коллективов мастеров).

Также стоит отметить, что в новом сезоне среди участников трех дивизионов будет только одна команда из области – "Кривбасс". Подобную ситуацию фиксировали еще в 1956 году.

В 2018-м после понижения "Днепра" в Любительскую лигу был создан клуб "Днепр 1918", но проект не дошел до ПФЛ. Во Второй лиге 2020/21 и 2021/22 выступала "Перемога", которая до сих пор не возобновляла свое участие в соревнованиях.