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Бойко: Кривбасс - главный претендент на бронзу УПЛ

Премьер-лига

Кипер выразил свое мнение

Бойко: Кривбасс - главный претендент на бронзу УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Бывший голкипер "Днепра", "Динамо", и "Полесья" Денис Бойко сделал прогноз на выступления "Кривбасса" в предстоящем сезоне.

"На сегодняшний день это главный претендент на бронзу. Это уже сыгранная команда, с опытом командного выступления в Премьер-Лиге. Многие игроки остались.

Думаю, в каждом сезоне они будут прибавлять и становиться все более стабильной командой", - сказал Бойко в комментарии Telegram-каналу УПЛ ТВ.

Добавим, что по итогам сезона-2023/24 "Кривбасс" завоевал бронзовые медали и вышел в квалификацию Лиги Европы.

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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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