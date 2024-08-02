Бойко: Кривбасс - главный претендент на бронзу УПЛ

Бывший голкипер "Днепра", "Динамо", и "Полесья" Денис Бойко сделал прогноз на выступления "Кривбасса" в предстоящем сезоне.

"На сегодняшний день это главный претендент на бронзу. Это уже сыгранная команда, с опытом командного выступления в Премьер-Лиге. Многие игроки остались.

Думаю, в каждом сезоне они будут прибавлять и становиться все более стабильной командой", - сказал Бойко в комментарии Telegram-каналу УПЛ ТВ.