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Кривбасс – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

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"Черноморец" под руководством нового тренера будет играть против бронзового призера прошлого сезона УПЛ. Для Александра Бабича это будет особый матч, ведь в сезоне 2021/22 он тренировал "Кривбасс".

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В прошлом сезоне "Кривбасс" дважды обыграл одесситов и должно произойти чудо, чтобы подопечные Вернидуба не победили в субботу. "Черноморец" полностью обновился в межсезонье, поэтому этому коллективу нужно время для того, чтобы сыграться. Отметим, что на сборах криворожский коллектив проиграл только "Ризеспору".

Матч "Кривбасс" - "Черноморец" состоится в субботу, 3 августа 2024 года, в 18:00. Встреча пройдет в Кривом Роге, на стадионе "Горняк".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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