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Оболонь – Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь- Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: upl.ua
Интригующее противостояние ожидает всех болельщиков украинского футбола в Киеве, где местная "Оболонь" будет принимать "Колос". Ковалевский клуб претерпел существенные изменения в межсезонье, но результаты спаррингов придают оптимизм. "Колос" проиграл всего один контрольный матч.
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Киевляне сборы начали неудачно, но затем выиграли четыре матча подряд. Оба коллектива подходят к старту чемпионата в хорошей готовности.
Противостояние "Оболонь" - "Колос" состоится в воскресенье, 4 августа 2024 года, в 15:30.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
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