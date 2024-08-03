Оболонь – Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Интригующее противостояние ожидает всех болельщиков украинского футбола в Киеве, где местная "Оболонь" будет принимать "Колос". Ковалевский клуб претерпел существенные изменения в межсезонье, но результаты спаррингов придают оптимизм. "Колос" проиграл всего один контрольный матч.

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Киевляне сборы начали неудачно, но затем выиграли четыре матча подряд. Оба коллектива подходят к старту чемпионата в хорошей готовности.

Противостояние "Оболонь" - "Колос" состоится в воскресенье, 4 августа 2024 года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).