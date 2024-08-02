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Стало известно, где продолжит карьеру экс-кипер Днепра-1 Кинайрейкин

Премьер-лига

Молодой страж ворот определился с новым клубом

Стало известно, где продолжит карьеру экс-кипер Днепра-1 Кинайрейкин

Фото: СК Дніпро-1

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20-летний голкипер молодежной сборной Украины U-23 Яков Кинарейкин определился с новым клубом в своей карьере.

Молодой страж ворот, как известно, после исчезновения "Днепра-1 получил статус свободного агента и возможность самостоятельно решать свою дальнейшую профессиональную судьбу.

По информации Sport.ua, новой командой Кинарейкина станут "Карпаты. Вскоре львовский клуб объявит о переходе Якова официально.

Яков Кинарейкин в сезоне 2023/2024 провел за "Днепр-1 во всех турнирах 14 матчей, пропустил 21 гол, в двух поединках (все - в УПЛ) сохранил свои ворота сухими.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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