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Стало известно, где продолжит карьеру экс-кипер Днепра-1 Кинайрейкин
Молодой страж ворот определился с новым клубом
Фото: СК Дніпро-1
20-летний голкипер молодежной сборной Украины U-23 Яков Кинарейкин определился с новым клубом в своей карьере.
Молодой страж ворот, как известно, после исчезновения "Днепра-1 получил статус свободного агента и возможность самостоятельно решать свою дальнейшую профессиональную судьбу.
По информации Sport.ua, новой командой Кинарейкина станут "Карпаты. Вскоре львовский клуб объявит о переходе Якова официально.
Яков Кинарейкин в сезоне 2023/2024 провел за "Днепр-1 во всех турнирах 14 матчей, пропустил 21 гол, в двух поединках (все - в УПЛ) сохранил свои ворота сухими.
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