Стало известно, где продолжит карьеру экс-кипер Днепра-1 Кинайрейкин

20-летний голкипер молодежной сборной Украины U-23 Яков Кинарейкин определился с новым клубом в своей карьере.

Молодой страж ворот, как известно, после исчезновения "Днепра-1 получил статус свободного агента и возможность самостоятельно решать свою дальнейшую профессиональную судьбу.

По информации Sport.ua, новой командой Кинарейкина станут "Карпаты. Вскоре львовский клуб объявит о переходе Якова официально.

Яков Кинарейкин в сезоне 2023/2024 провел за "Днепр-1 во всех турнирах 14 матчей, пропустил 21 гол, в двух поединках (все - в УПЛ) сохранил свои ворота сухими.