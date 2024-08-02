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Три арбитра не будут работать в сезоне УПЛ 2024/25
В арбитражном корпусе произойдут определенные изменения
Фото: ФК Динамо Київ
В сезоне УПЛ-2024/25 в судейском корпусе произойдут определенные изменения, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, пул арбитров сократится на трех человек. Это Ярослав Козык, Дмитрий Кривушкин и Кристина Козорог.
Козык, как известно, завершил карьеру арбитра и станет судейским наблюдателем. Козорог не будет работать из-за скандального матча женских команд "Полесья" и "Миная", когда она удалила с поля трех футболисток и тренера житомирского клуба. Она начнет сезон в Первой лиге.
Причина отстранения Кривушкина не называется.
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