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Официально. Бывший вратарь Днепра-1 перешел в Карпаты

Премьер-лига

Молодой игрок перебрался во львовский клуб

Официально. Бывший вратарь Днепра-1 перешел в Карпаты

Фото: ФК Карпати Львів

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"Карпаты" усилили вратарскую позицию 20-летним Яковом Кинарейкиным.

Детали контракта неизвестны.

Яков является воспитанником харьковского "Металлиста". В 14-летнем возрасте переехал в чешский "Метеор".

В сентябре 2020-го вернулся в Украину и подписал контракт с "Днепром-1". Вскоре дебютировал за днепрян в Премьер-лиге и еврокубках. Кинарейкин имеет опыт выступлений в квалификациях Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

После исчезновения "Днепра-1" он получил статус свободного агента.

Вызывался в молодежную сборную Украины и попал в заявку "сине-желтых" на Олимпийские игры в Париже.

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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