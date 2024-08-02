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Дибанго: Знаю, что у Черноморца новый тренер, сменилось много игроков

Премьер-лига

Защитник "Кривбасса" - о предстоящем матче с одесситами

Дибанго: Знаю, что у Черноморца новый тренер, сменилось много игроков

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился ожиданиями от грядущего матча 1-го тура УПЛ против "Черноморца".

- С каким настроением команда готовится к игре?

- Все замечательно. Мы провели плодотворные сборы в Словении. Все прошло замечательно. Считаю, команда очень хорошо поработала и готова к новому сезону.

- На чем делаете акцент в подготовке к первому сопернику?

- Ничего особенного. Я знаю, что у "Черноморца" новый тренер, сменилось много игроков. Поэтому увидим в субботу, как сложится игра.

- В нашей команде хватает новичков. Уже влились ли ребята в коллектив?

- Да, замечательные ребята, мы быстро нашли с ними общий язык. Они приехали сюда в хорошем настроении, команда тепло встретила их, поэтому думаю, что они чувствуют себя прекрасно. Мы - большая красно-белая семья, поэтому никаких проблем, - рассказал Дибанго.

Матч "Кривбасс" - "Черноморец" состоится в субботу, 3 августа и начнется в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Иван Дибанго
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
02.08.2024 в 13:48
Третье место заняли благодаря зеленым
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
02.08.2024 в 13:48
Третье место заняли благодаря зеленым
Ответить
0
0

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