Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец подписал экс-капитана Металлиста 1925 – СМИ
Футболист достался одесскому клубу бесплатно
Фото: ФК Металіст 1925
Бывший полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок перешел в "Черноморец", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, оба клуба договорились о переходе экс-капитана харьковчан. Контракт Габелка с харьковской командой истекал летом 2025 года.
Отмечается, что Габелок достанется одесситам бесплатно.
Габелок выступал за "Металлист 1925" с февраля 2021 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вылет Полесья из еврокубков, успехи украинцев на Олимпиаде и проблемы Манчестер Юнайтед. Главные новости за 1 августа
- Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники
- Китай сохраняет лидерство, США выходят на второе место, первое серебро Украины. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Финал за место в УПЛ. Левый Берег - Минай 3:0. Любенович исчерпал свой лимит чудес
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- "302 лимона". Ярмоленко забавно отреагировал на общее фото с Шапаренко
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн