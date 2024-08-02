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Черноморец подписал экс-капитана Металлиста 1925 – СМИ

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Футболист достался одесскому клубу бесплатно

Черноморец подписал экс-капитана Металлиста 1925 – СМИ

Фото: ФК Металіст 1925

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Бывший полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок перешел в "Черноморец", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, оба клуба договорились о переходе экс-капитана харьковчан. Контракт Габелка с харьковской командой истекал летом 2025 года.

Отмечается, что Габелок достанется одесситам бесплатно.

Габелок выступал за "Металлист 1925" с февраля 2021 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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