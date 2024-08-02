Колос официально подтвердил подписание центрбека Шахтера

"Колос" и "Шахтер" достигли соглашения об аренде 21-летнего центрбека Эдуарда Козика на этот сезон, сообщает официальный сайт ковалевского клуба.

Козик - воспитанник Академии донецкого "Шахтера", выступавший за юношеские команды U-17 и U-19. Сезон 21/22 провел в аренде в "Мариуполе", а вторую часть сезона 23/24 играл в аренде во львовских "Карпатах".

Провел 12 матчей в Юношеской лиге УЕФА. Также имеет в активе 6 поединков в футболке сборной Украины U-19 (один забитый мяч).

В "Колосе" новичок будет выступать под 32-м номером.