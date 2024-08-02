Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос официально подтвердил подписание центрбека Шахтера
Аренда на сезон
Фото: ФК Колос
"Колос" и "Шахтер" достигли соглашения об аренде 21-летнего центрбека Эдуарда Козика на этот сезон, сообщает официальный сайт ковалевского клуба.
Козик - воспитанник Академии донецкого "Шахтера", выступавший за юношеские команды U-17 и U-19. Сезон 21/22 провел в аренде в "Мариуполе", а вторую часть сезона 23/24 играл в аренде во львовских "Карпатах".
Провел 12 матчей в Юношеской лиге УЕФА. Также имеет в активе 6 поединков в футболке сборной Украины U-19 (один забитый мяч).
В "Колосе" новичок будет выступать под 32-м номером.
Популярное сейчас
- "302 лимона". Ярмоленко забавно отреагировал на общее фото с Шапаренко
- Вылет Полесья из еврокубков, успехи украинцев на Олимпиаде и проблемы Манчестер Юнайтед. Главные новости за 1 августа
- Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники
- Квалификация ЛЧ. Партизан - Динамо 0:3 (первый матч - 2:6). Похороны гробовщиков
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- 21-летний игрок Вереса приостановил карьеру