Кривбасс – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 1-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и одесским "Черноморцем".

Не успели мы закрыть сезон-2023/24, как уже, по сути, начинается кампания-2024/25. На выходных в бой ворвется Украинская Премьер-лига. В частности, "Кривбасс" примет разобранный (обновленный?) "Черноморец". Кто возьмет верх? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 августа – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский