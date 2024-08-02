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Кривбасс – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 1-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и одесским "Черноморцем".
Не успели мы закрыть сезон-2023/24, как уже, по сути, начинается кампания-2024/25. На выходных в бой ворвется Украинская Премьер-лига. В частности, "Кривбасс" примет разобранный (обновленный?) "Черноморец". Кто возьмет верх? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 августа – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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