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Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 1-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером".
Одно из самых важных противостояний в украинском футболе – и уже в 1-м туре. Матчи между полтавчанами и "горняками" всегда очень принципиальные, напомним, команды не один раз встречались в финале Кубка страны. Сможет ли "Ворскла" добиться успеха у себя в родных стенах и шокировать Пушича? Или же коллектив Марино добьется спокойной победы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 августа – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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