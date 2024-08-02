Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 1-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером".

Одно из самых важных противостояний в украинском футболе – и уже в 1-м туре. Матчи между полтавчанами и "горняками" всегда очень принципиальные, напомним, команды не один раз встречались в финале Кубка страны. Сможет ли "Ворскла" добиться успеха у себя в родных стенах и шокировать Пушича? Или же коллектив Марино добьется спокойной победы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 августа – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев