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Чемпион Турции начал переговоры по Шапаренко, - турецкие СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Галатасарай положил глаз на украинца

Чемпион Турции начал переговоры по Шапаренко, - турецкие СМИ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Чемпион Турции "Галатасарай" намерен побороться за 25-летнего хавбека "Динамо" Николая Шапаренко. Во всяком случае, об этом пишет турецкое издание A Spor.

Как сообщает издание, стамбульский клуб уже вступил в переговоры со своими киевскими коллегами по этому вопросу.

Хавбек является приоритетным кандидатом на подписание для "Галатасарая", который хочет завершить трансфер Шапаренко в самое ближайшее время.

В качестве подтверждения серьезности намерений турецкого клуба издание приводит слова президента "Галатасарая" Дурсуна Озбека, который впрочем, лишь в общих и витающих фразах говорит о том, что клуб активно работает над новыми трансферами и обещает осчастливить болельщиков команды.

Напомним, что этим летом турецкие СМИ писали о том, что Шапарренко интересовался "Трабзонспор", однако "бордово-синие" отказались от трансфера украинца из-за слишком высокой цены на игрока.

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Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Николай Шапаренко
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Источник:
A Spor
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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LiveDK (Kyiv)
02.08.2024 в 18:57
Жоден динамівський гравець у свому розквиті не переходив у турецький чемпіонат і клуб! І цього разу - йдуть турки лісом. Брехня і вкидання, якими завжди полюбляють зловживати турки у міжсезоння
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Комментарии 6
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LiveDK (Kyiv)
02.08.2024 в 18:57
Жоден динамівський гравець у свому розквиті не переходив у турецький чемпіонат і клуб! І цього разу - йдуть турки лісом. Брехня і вкидання, якими завжди полюбляють зловживати турки у міжсезоння
sticker
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1
0
Термит (Київ)
02.08.2024 в 18:34
Сараю не продадуть. Уже задіяний у цьому році за Динамо у ЛЧ, тому за Галатасарай у тому самому турнірі вже виступати не зможе. А брати тільки під внутрішній чемпіонат - який сенс?
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Dr. House (Поділля)
02.08.2024 в 19:12
Кваліфікація не рахується. Але продавати хитрож@пим туркам при тому, що зараз є реальний шанс суттєво покращити свої результати в Україні та в Європі - це абсурд
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MaximSK (Киев)
02.08.2024 в 18:21
На самом деле Галатасарай очень сильный клуб, чемпион Турции, имеет очень сильный состав, но турки купить игрока по дешевке с Украины, думаю предложат менее 10 млн Евро.
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LiveDK (Kyiv)
02.08.2024 в 19:01
Та хоч 20 Турки як клуби і як країна - галімі! Це точно не рівень Шапаренка!
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жека-киев (биг виладж)
02.08.2024 в 18:13
заї.ли, є 2,5 цінних гравця і тих хочуть забрати. наваліть їм 35лям, хай думають
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