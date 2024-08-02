Чемпион Турции начал переговоры по Шапаренко, - турецкие СМИ

Чемпион Турции "Галатасарай" намерен побороться за 25-летнего хавбека " Динамо " Николая Шапаренко. Во всяком случае, об этом пишет турецкое издание A Spor.

Как сообщает издание, стамбульский клуб уже вступил в переговоры со своими киевскими коллегами по этому вопросу.

Хавбек является приоритетным кандидатом на подписание для "Галатасарая", который хочет завершить трансфер Шапаренко в самое ближайшее время.

В качестве подтверждения серьезности намерений турецкого клуба издание приводит слова президента "Галатасарая" Дурсуна Озбека, который впрочем, лишь в общих и витающих фразах говорит о том, что клуб активно работает над новыми трансферами и обещает осчастливить болельщиков команды.