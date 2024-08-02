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Чемпион Турции начал переговоры по Шапаренко, - турецкие СМИ
Галатасарай положил глаз на украинца
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Чемпион Турции "Галатасарай" намерен побороться за 25-летнего хавбека "
Как сообщает издание, стамбульский клуб уже вступил в переговоры со своими киевскими коллегами по этому вопросу.
Хавбек является приоритетным кандидатом на подписание для "Галатасарая", который хочет завершить трансфер Шапаренко в самое ближайшее время.
В качестве подтверждения серьезности намерений турецкого клуба издание приводит слова президента "Галатасарая" Дурсуна Озбека, который впрочем, лишь в общих и витающих фразах говорит о том, что клуб активно работает над новыми трансферами и обещает осчастливить болельщиков команды.
Напомним, что этим летом турецкие СМИ писали о том, что Шапарренко интересовался "Трабзонспор", однако "бордово-синие"
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