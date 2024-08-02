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Крапивцовым интересуются несколько клубов АПЛ. Был и интерес от Шахтера
Правда, переход в донецкий клуб маловероятен
Фото: Instagram
Голкипер юношеской сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает ТаТоТаке, к 19-летнему футболисту проявляют конкретный интерес несколько клубов АПЛ, правда, без упоминания, что это за клубы.
Также отмечается, что в ближайшее время один из этих клубов должен сделать предложение игроку.
Также источник отмечает, что голкипером предметно интересовался и "Шахтер", однако переход Крапивцова в состав донецкого клуба маловероятен по двум причинам - желания самого футболиста играть в Европе и не лучших отношений агенства, которое ведет дела игрока с донецким клубом.
Напомним, что футболист в прошлом сезоне играл за юношеский "Днепр-1" в чемпионате U-19, а в июле получил статус свободного агента.
На юношеском ЧЕ Крапивцов пропустил 3 гола в четырех встречах и совершил 14 сейвов.
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