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Заря официально присоседилась к телепулу УПЛ ТВ

Премьер-лига
Обновлено

Кажется, у нас наконец-то собрался единый телепул

Заря официально присоседилась к телепулу УПЛ ТВ

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" официально объявила о том, что ее матчи команды в новом сезоне УПЛ будут транслироваться на УПЛ ТВ. Речь идет как о домашних, так и о гостевых поединках.

Таким образом, луганский клуб, который ранее сотрудничал с "плюсами", перешел на УПЛ ТВ.

Ранее сообщалось о том, что к телепулу также присоединится и "Динамо", однако на особых условиях. Матчи киевлян будут транслироваться одновременно и на "плюсах" и на УПЛ ТВ.

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Заря (Луганск) телепул УПЛ ТВ
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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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