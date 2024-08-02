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Заря официально присоседилась к телепулу УПЛ ТВ
Кажется, у нас наконец-то собрался единый телепул
zarya-lugansk.com
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Таким образом, луганский клуб, который ранее сотрудничал с "плюсами", перешел на УПЛ ТВ.
Ранее сообщалось о том, что к телепулу также присоединится и "Динамо", однако на особых условиях. Матчи киевлян будут транслироваться одновременно и на "плюсах" и на УПЛ ТВ.
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