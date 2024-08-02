Заря официально присоседилась к телепулу УПЛ ТВ

" Заря " официально объявила о том, что ее матчи команды в новом сезоне УПЛ будут транслироваться на УПЛ ТВ. Речь идет как о домашних, так и о гостевых поединках.

Таким образом, луганский клуб, который ранее сотрудничал с "плюсами", перешел на УПЛ ТВ.

Ранее сообщалось о том, что к телепулу также присоединится и "Динамо", однако на особых условиях. Матчи киевлян будут транслироваться одновременно и на "плюсах" и на УПЛ ТВ.