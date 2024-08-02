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Верес - Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес – Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 3 августа 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати Львів
Новый сезон УПЛ начнется уже в субботу. "Верес", который избежал вылета благодаря стыковым матчам, встретится с новичком элитного дивизиона львовскими "Карпатами".
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Матч первого тура УПЛ 2024/25 между "Вересом" и "Карпатами" состоится в субботу, 3 августа, в 15:30 в Ровно на стадионе "Авангард". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
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