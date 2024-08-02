Верес - Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Новый сезон УПЛ начнется уже в субботу. "Верес", который избежал вылета благодаря стыковым матчам, встретится с новичком элитного дивизиона львовскими "Карпатами".

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Матч первого тура УПЛ 2024/25 между "Вересом" и "Карпатами" состоится в субботу, 3 августа, в 15:30 в Ровно на стадионе "Авангард". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.